Muere una Persona al Ingresar a un Bordo de Agua en Querétaro; Esto Sabemos

Una persona perdió la vida en el bordo de agua conocido como “Bordo Grande”, ubicado en la comunidad de Nogales, en el municipio de Colón. Según los primeros informes, el hombre ingresó a nadar, pero en algún momento ya no logró salir del cuerpo de agua, lo que derivó en su fallecimiento.

¿Cuánto tiempo tardaron los cuerpos de emergencia en localizar el cuerpo?

Tras el reporte a los números de emergencia, se desplegó un operativo coordinado en el que participaron equipos especializados de Protección Civil de Querétaro, Colón y El Marqués. Las labores de búsqueda se prolongaron por más de ocho horas debido a la profundidad y condiciones del bordo, hasta que finalmente se logró localizar y recuperar el cuerpo sin vida.

Una vez rescatado, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue para practicar la necropsia de ley, con el fin de determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Hombre fallece por causas naturales en puente peatonal de Constituyentes

Un hombre de aproximadamente 60 años falleció por causas naturales mientras cruzaba un puente peatonal ubicado sobre avenida Constituyentes, a la altura de la Plaza de Toros.

De acuerdo con testigos, el hombre se desvaneció repentinamente en la parte superior de la estructura, por lo que peatones que presenciaron el hecho solicitaron apoyo inmediato a los servicios de emergencia. Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que el individuo ya no presentaba signos vitales.

Elementos del Servicio Médico Forense realizaron las diligencias correspondientes y efectuaron el levantamiento del cuerpo, a fin de trasladarlo a la morgue para los procedimientos legales y determinar con precisión las causas del fallecimiento.

