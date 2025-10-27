Muere una Persona en Aparatoso Accidente sobre la Autopista México–Querétaro; Esto Sabemos

Una persona perdió la vida la noche del domingo tras un fuerte accidente ocurrido sobre la autopista México–Querétaro, a la altura del kilómetro 165, en la comunidad de Loma Linda, municipio de San Juan del Río.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil compacto se impactó contra la barra de contención, presuntamente por exceso de velocidad. El impacto provocó que uno de los ocupantes saliera proyectado fuera del vehículo, perdiendo la vida de manera instantánea.

Elementos de la Guardia Nacional y paramédicos acudieron al sitio para atender la emergencia y resguardar la zona, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El percance generó un importante congestionamiento vehicular hasta que una grúa retiró el automóvil siniestrado y se liberaron los carriles de circulación.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas precisas del accidente y deslindar responsabilidades.

Noticia Relacionada: Fatal Accidente en la México–Querétaro; Una Persona Pierde la Vida al Ser Arrollada

Camión recolector se queda sin frenos y provoca carambola en Corregidora

Un camión recolector de basura protagonizó un aparatoso accidente la mañana de este lunes en la colonia Santa Bárbara, municipio de Corregidora, luego de quedarse sin frenos mientras circulaba por una pendiente.

El vehículo perdió el control y avanzó a gran velocidad, impactando a más de diez autos que se encontraban estacionados. En su recorrido, también derribó dos postes de luz y un árbol, para finalmente volcar en un terreno baldío, donde quedó recargado contra la barda de un domicilio.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) atendieron a un conductor de taxi que resultó lesionado tras el impacto y fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

Autoridades municipales, junto con personal de Protección Civil, acudieron al sitio para coordinar las labores de auxilio, controlar los riesgos derivados del daño en el tendido eléctrico y brindar apoyo a los vecinos afectados.

El accidente generó afectaciones a la vialidad y cortes en el suministro eléctrico de la zona. Las autoridades correspondientes ya realizan las investigaciones para determinar responsabilidades y establecer las causas que provocaron la falla en el camión recolector.

Historias Recomendadas: