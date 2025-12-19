Otro Asalto a Pasajeros de Autobús en Menos de una Semana en Carretera 57 de SLP

Un segundo asalto a pasajeros de autobús fue reportado en menos de una semana en San Luis Potosí, lo que vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en la carretera federal 57.

En esta ocasión, casi 50 turistas que viajaban a bordo de un autobús de pasajeros fueron víctimas de un asalto a la altura del kilómetro 84 de dicha vialidad, cerca de la comunidad de Núñez, en el municipio de Guadalcázar, en la región del altiplano potosino.

Las víctimas, originarias de Ciudad Fernández, regresaban de un viaje recreativo al municipio de Real de Catorce cuando al menos dos sujetos armados abordaron la unidad y los obligaron a entregar dinero en efectivo, teléfonos celulares, relojes y otras pertenencias personales.

¿Cómo ocurrió el asalto y quiénes fueron los principales afectados?

De acuerdo con los testimonios, los agresores actuaron de forma violenta para intimidar a los pasajeros; aunque no se reportaron personas lesionadas, sí se registraron crisis nerviosas, principalmente entre adultos mayores y familias que viajaban en la unidad.

Una vez que el autobús arribó a su municipio de origen, los pasajeros acudieron ante las autoridades para presentar las denuncias correspondientes por los hechos.

Este caso se suma a otro asalto denunciado hace apenas unos días, también sobre la carretera 57, pero en el tramo San Luis Potosí–Querétaro, donde más de 20 pasajeros de un autobús comercial fueron despojados de sus pertenencias por un grupo armado que obligó al conductor a detener la marcha.

En ese incidente, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Tamaulipas, por lo que hasta el momento ninguna autoridad de San Luis Potosí ha emitido información oficial o un posicionamiento sobre ambos hechos.

