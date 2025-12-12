Patrulla Choca Contra Vehículo Sospechoso Tras Fuerte Persecución en Querétaro

Tras una persecución por varias calles del norte de la ciudad, policías de la SSPMQ detuvieron a un hombre en la colonia Satélite.

Todo inició luego de un reporte ciudadano que alertó sobre una camioneta sospechosa. Al marcarle el alto, el conductor intentó escapar, pero fue interceptado en el cruce de calle de la Meseta y avenida de las Fuentes.

¿Qué encontraron durante la revisión del sospechoso?

Durante la revisión, los oficiales encontraron entre sus pertenencias una sustancia cristalina con características similares a la metanfetamina, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

En el operativo, una unidad policial sufrió un percance vial luego de chocar de frente con el sujeto antes señalado; los oficiales involucrados solo presentaron lesiones menores y fueron valorados en el lugar por cuerpos de emergencia.

