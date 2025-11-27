PC y Paramédicos Voluntarios Atienden Labor de Parto en Vía Pública en SLP; Esto Sabemos

Personal operativo de Protección Civil Municipal y paramédicos voluntarios atendieron un parto fortuito ocurrido en plena vía pública, en la colonia Progreso de San Luis Potosí el martes .

Una joven mujer entró en labor de parto y dio a luz a un bebé varón antes de llegar a un centro médico. Elementos de emergencia brindaron atención inmediata tanto a la madre como al recién nacido, asegurando condiciones seguras durante el alumbramiento.

Tras estabilizarlos, ambos fueron trasladados a un hospital para su valoración médica, donde autoridades confirmaron que se encuentran en buen estado de salud.

Extiende seis meses su operación la casa de asistencia Orquídea en SLP

La casa de asistencia Orquídea, espacio dedicado a brindar apoyo a personas de la comunidad LGBTIQ+ en San Luis Potosí, anunció que podrá extender sus operaciones por seis meses más gracias al respaldo recibido por parte de la ciudadanía y diversas organizaciones locales y nacionales.

El refugio atravesaba una severa crisis de sostenibilidad que amenazaba con su cierre definitivo; sin embargo, la respuesta solidaria permitió asegurar recursos temporales para mantener el funcionamiento del espacio.

Las y los responsables señalaron que esta extensión representa un respiro importante mientras continúan gestionando apoyos que garanticen su permanencia a largo plazo.