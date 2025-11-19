Recorrido del Desfile de la Revolución Mexicana 2025 en SLP; Evita Cierres Viales

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado informó que el desfile conmemorativo por el aniversario 115 de la Revolución Mexicana se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre en la capital potosina, iniciando a las 10:00 de la mañana.

¿Cuál será la ruta del desfile?

El recorrido comenzará en el cruce de Eje Vial y Los Bravo, avanzará por las principales calles del Centro Histórico y concluirá en el Jardín de Tequisquiapan.

Se prevé la participación de alrededor de 1,600 personas, incluyendo:

Escoltas escolares

Bandas de guerra

Personajes caracterizados como maderistas, adelitas, villistas, zapatistas y ferrocarrileros

Además, 10 carros alegóricos formarán parte del contingente, recreando distintos episodios clave de la historia de México.

Recomendaciones para la Ciudadanía

Se recomienda a la población:

Considerar rutas alternas por los cierres viales temporales

Salir con anticipación si circula por el Centro Histórico

Mantener precaución en zonas de concentración ciudadana

Evitar estacionar vehículos en las calles del recorrido.

