Recorrido del Desfile de la Revolución Mexicana 2025 en SLP; Evita Cierres Viales
El tradicional desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana se realizará en la capital y contará con la participación de contingentes escolares, carros alegóricos y representaciones históricas
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado informó que el desfile conmemorativo por el aniversario 115 de la Revolución Mexicana se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre en la capital potosina, iniciando a las 10:00 de la mañana.
¿Cuál será la ruta del desfile?
El recorrido comenzará en el cruce de Eje Vial y Los Bravo, avanzará por las principales calles del Centro Histórico y concluirá en el Jardín de Tequisquiapan.
Se prevé la participación de alrededor de 1,600 personas, incluyendo:
- Escoltas escolares
- Bandas de guerra
- Personajes caracterizados como maderistas, adelitas, villistas, zapatistas y ferrocarrileros
Además, 10 carros alegóricos formarán parte del contingente, recreando distintos episodios clave de la historia de México.
Recomendaciones para la Ciudadanía
Se recomienda a la población:
- Considerar rutas alternas por los cierres viales temporales
- Salir con anticipación si circula por el Centro Histórico
- Mantener precaución en zonas de concentración ciudadana
- Evitar estacionar vehículos en las calles del recorrido.
