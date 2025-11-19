Inicio Queretaro Recorrido del Desfile de la Revolución Mexicana 2025 en SLP; Evita Cierres Viales

Recorrido del Desfile de la Revolución Mexicana 2025 en SLP; Evita Cierres Viales

|

Redacción: N+

-

El tradicional desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana se realizará en la capital y contará con la participación de contingentes escolares, carros alegóricos y representaciones históricas

Desfile de la Revolución Mexicana 2025 en SLP

Desfile de la Revolución Mexicana 2025 en SLP. Foto: N+

COMPARTE:

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado informó que el desfile conmemorativo por el aniversario 115 de la Revolución Mexicana se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre en la capital potosina, iniciando a las 10:00 de la mañana.

Noticia Relacionada: Carrera en Tangamanga Recaudarán Insumos para Mujeres Privadas de la Libertad en SLP

¿Cuál será la ruta del desfile?

El recorrido comenzará en el cruce de Eje Vial y Los Bravo, avanzará por las principales calles del Centro Histórico y concluirá en el Jardín de Tequisquiapan.

Se prevé la participación de alrededor de 1,600 personas, incluyendo:

  • Escoltas escolares
  • Bandas de guerra
  • Personajes caracterizados como maderistas, adelitas, villistas, zapatistas y ferrocarrileros

Además, 10 carros alegóricos formarán parte del contingente, recreando distintos episodios clave de la historia de México.

Recorrido del Desfile de la Revolución Mexicana 2025 en SLP. Facebook:
Ricardo Gallardo Cardona

Recomendaciones para la Ciudadanía

Se recomienda a la población:

  • Considerar rutas alternas por los cierres viales temporales
  • Salir con anticipación si circula por el Centro Histórico
  • Mantener precaución en zonas de concentración ciudadana
  • Evitar estacionar vehículos en las calles del recorrido.

  • Desfile Revolucionario 2025 en SLP
    Desfile Revolucionario 2025 en SLP. Facebook:
    Ricardo Gallardo Cardona

Historias Recomendadas: 

Sociedad
Inicio Queretaro Por donde pasara desfile 20 de noviembre 2025 san luis potosi recorrido cierres viales