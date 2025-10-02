Por Intentar Ganarle el Paso al Tren un Auto Fue Arrollado en SLP; Reportan un Fallecido

Una persona perdió la vida y otras tres resultaron lesionadas, entre ellas con posible gravedad, luego de que una camioneta intentara ganarle el paso a un tren en las primeras horas de este jueves. El incidente ocurrió sobre el eje 140, en la Zona Industrial de la capital potosina.

¿Cómo ocurrió el incidente?

La unidad fue impactada por una pesada locomotora en las vías del tren México‑Laredo, en el área fabril de la ciudad. Al sitio acudieron de inmediato paramédicos, quienes brindaron atención a los lesionados, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Hasta el momento las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre la identidad de las víctimas ni sobre el estado médico de los heridos. Se espera que la Fiscalía ofrezca un comunicado oficial conforme avancen las investigaciones.

Adulto mayor pierde la vida en oficinas de INTERAPAS de SLP

Un adulto mayor perdió la vida dentro de las oficinas delegacionales del organismo intermunicipal de agua potable en San Luis Potosí, luego de que aparentemente sufriera un paro cardíaco mientras realizaba un trámite de pago. El incidente se registró en las instalaciones ubicadas sobre la avenida Acceso Norte.

¿Qué sucedió?

Testigos relatan que el hombre empezó a sentirse mal de forma súbita, por lo que solicitaron el apoyo de una ambulancia al número de emergencias; sin embargo, minutos después al arribar el personal de salud, constató que el usuario ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades presentes, junto con el personal sanitario, determinaron que el fallecimiento ocurrió por causas naturales. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad ni la edad exacta del fallecido.

