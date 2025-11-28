Presunto Disparo de Policías de Cárdenas Hiere a Civil en la Cabeza ¿Qué se Sabe del Caso?

Durante un operativo para detener a varias personas que ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública, elementos de la Policía Municipal de Cárdenas, San Luis Potosí, hirieron de un balazo en la cabeza a un hombre.

Noticia Relacionada: PC y Paramédicos Voluntarios Atienden Labor de Parto en Vía Pública en SLP; Esto Sabemos

¿Qué es lo que se sabe del caso?

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió cuando los agentes intentaban someter a los presentes. La esposa de la víctima videograbó el momento en que su esposo era trasladado en una patrulla hacia un hospital, mientras reclamaba a los policías por la actuación que derivó en la lesión.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el estado de salud del herido ni las acciones que se tomarán respecto a los agentes involucrados. Las autoridades continúan con las investigaciones.

Volcadura de patrulla deja cinco policías heridos en la carretera Valles–Tamazunchale

Cinco elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí resultaron heridos tras un accidente ocurrido la mañana de este lunes en la carretera federal 85, en el tramo Ciudad Valles–Tamazunchale.

La patrulla en la que viajaban volcó a la altura del municipio de Huehuetlán, en la zona huasteca, mientras los agentes realizaban una persecución contra varios conductores que presuntamente realizaban arrancones en la vía.

Los cinco oficiales fueron trasladados a recibir atención médica. Además, tres personas fueron detenidas en relación con estos hechos.

Historias Recomendadas: