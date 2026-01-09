Primer Feminicidio Registrado del 2026 en SLP; Mujer Aparece con Disparo en la Cabeza

Una mujer fue localizada sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Torremolinos, en la zona metropolitana de San Luis Potosí, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba un disparo de arma de fuego, por lo que la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias del crimen.

¿Dónde fue el hallazgo?

El hallazgo ocurrió en una vivienda localizada sobre la calle Jimena, al norte de la capital potosina. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes fueron los primeros respondientes y procedieron a acordonar la zona para preservar los indicios.

Posteriormente, personal de la Fiscalía y del Servicio Médico Legal realizaron las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones forenses.

Este caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio y se convierte en el primer feminicidio registrado en San Luis Potosí en lo que va del año, por lo que las autoridades continúan con las indagatorias para dar con él o los responsables.

