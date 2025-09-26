Esta es la Logistica del Querétaro Maratón 2025; Evita Cierres Viales el 4 y 5 de Octubre

Son 19 mil corredores adultos y 500 niños el total de participantes para la edición 15 del Querétaro Maratón que se va a realizar el primer domingo de octubre. Los organizadores explicaron que se van a contar con brigadas de seguridad, puntos de hidratación y toda la logística necesaria para que los corredores disfruten su trayecto sin interrupciones.

Durante el recorrido no se van a permitir bicicletas, ni patines, ni corredores con mascotas, pero sí podrán ir empujando carriolas con bebés. Todas estas medidas, son pare proteger la integridad tanto de los participantes como los de los asistentes.

Cierres viales y horarios que permanecerán cerrados

El domingo 5 de octubre se celebrará la décimo quinta edición del Querétaro Maratón, evento que implicará cierres viales en distintos puntos de la ciudad, así como en el municipio de Corregidora.

En esta ocasión, la ruta de los 42 kilómetros será una de las más extensas hasta ahora, llegando incluso a Plaza Boulevares, antes de retornar hacia el Centro Histórico de la capital queretana.

Los cortes comenzarán desde las 3:00 a.m. del domingo, aunque algunas vialidades se cerrarán desde la noche anterior (sábado), a partir de las 09:00 h, sobre la Avenida Constituyentes, tramo de Pasteur a Corregidora, donde se instalará el arco de meta y se llevarán a cabo trabajos de logística y montaje, la reapertura será gradual conforme avance la competencia:

9:30 h : zonas de Bernardo Quintana, Avenida Universidad, Zaragoza y Constituyentes (Pasteur–Bernardo Quintana).

: zonas de Bernardo Quintana, Avenida Universidad, Zaragoza y Constituyentes (Pasteur–Bernardo Quintana). 10:30 h : tramos como Ignacio Pérez, Ezequiel Montes, Avenida Universidad en la zona del Tecnológico.

: tramos como Ignacio Pérez, Ezequiel Montes, Avenida Universidad en la zona del Tecnológico. 17:00 h: se espera restablecer totalmente la circulación en el tramo más retrasado, Constituyentes entre Pasteur y Corregidora.

Vialidades afectadas y rutas alternas

Las principales vías que estarán cerradas o con restricciones incluyen:

Avenida Constituyentes

Laterales de Bernardo Quintana

Avenida Universidad

Avenida Tecnológico

Calles del municipio de Corregidora

Como alternativas, las autoridades sugieren:

Avenida Universidad (hacia 5 de Febrero)

Avenida Industrialización

Carretera Federal 57

Avenida 5 de Febrero

Carriles centrales de Bernardo Quintana sentido norte‑sur

Recomendaciones para la ciudadanía

Planear con antelación sus desplazamientos, evitando rutas afectadas durante las horas de cierre.

Atender la señalización y las indicaciones del personal de tránsito desplegado en el evento.

Tener en cuenta que aunque algunas calles se reabrirán en la mañana, otras permanecerán cerradas hasta media tarde.

