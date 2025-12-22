Reforma Sobre Inteligencia Artificial en SLP Llega a la Suprema Corte de Justicia

La reforma al Código Penal de San Luis Potosí que regula el uso de la inteligencia artificial llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promoviera una acción de inconstitucionalidad. Ante este escenario, el Gobierno del Estado consideró que el recurso legal permitirá enriquecer el debate legislativo y fortalecer el marco jurídico.

El secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, explicó que dicha reforma no fue impulsada por el Poder Ejecutivo, sino por el Poder Legislativo, y señaló que su objetivo principal es regular el uso de tecnologías que ya impactan distintos ámbitos de la vida pública.

¿Por qué el Gobierno del Estado respalda la reforma pese a que fue impugnada ante la Suprema Corte?

Torres Sánchez indicó que el Estado ve con buenos ojos la iniciativa, ya que busca normar el uso de la inteligencia artificial, una herramienta que actualmente influye en múltiples sectores, y destacó que San Luis Potosí es pionero en legislar sobre este tema.

El funcionario señaló que la presentación de una acción de inconstitucionalidad forma parte del proceso institucional y permitirá que el Poder Judicial analice si la norma requiere ajustes o puede mantenerse en los términos en los que fue aprobada.

Asimismo, afirmó que la resolución que emita la Suprema Corte ayudará a definir el futuro de la reforma y contribuirá a fortalecer el marco legal en materia de nuevas tecnologías, con la corresponsabilidad de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

