Moviliza Fuerte Lluvia al Sur de Querétaro a Personal de Protección Civil; Piden Estar Alerta

Una fuerte lluvia sorprendió a los habitantes de la ciudad de Querétaro, que provocó la movilización de elementos de Protección Civil al sur de esta ciudad.

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De acuerdo al reporte de las autoridades, la lluvia se presentó minutos después de las 3 de la tarde al sur de la Ciudad de Querétaro y la cual sorprendió a los habitantes de esta zona.

Ante ello, elementos de Protección Civil de Querétaro se movilizaron a esta parte de la ciudad con la finalidad de ver si esta lluvia había provocado afectaciones en las vialidades, así como en las viviendas.

Los elementos de esta dependencia tras realizar un operativo por la zona, confirmaron que no se habían reportado afectaciones a pesar de la fuerte lluvia.

Pero sí notaron que el dren de la avenida Cimatario, en su cruce con la avenida Luis Vega y Monroy, cerca del Estadio Corregidora, presentaba un aumento en su nivel, por lo que pidieron a la ciudadanía tomar precauciones ante ello.

Tras esta fuerte lluvia, la misma dependencia de Protección Civil, informó que estará realizando operativos por la zona con la finalidad de cuidar la integridad de la ciudadanía.

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