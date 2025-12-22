Reportan Tercer Asalto a Pasajeros de Autobús en una Semana en SLP

Un tercer asalto a pasajeros de autobuses fue reportado en el estado de San Luis Potosí, ahora sobre la carretera Ciudad Valles–Tamazunchale, en la región Huasteca.

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús de la línea Oriente, que se dirigía hacia Matamoros, Tamaulipas, fue interceptado por hombres armados, quienes despojaron de sus pertenencias tanto a los pasajeros como al chofer de la unidad.

Los hechos ocurrieron a la altura de la delegación El Pujal, cuando uno de los pasajeros se levantó de su asiento y, presuntamente armado, amenazó a los demás usuarios y obligó al conductor a detener la marcha.

¿Cómo se llevó a cabo el asalto al autobús en la Huasteca potosina?

Posteriormente, otros sujetos arribaron al lugar y abordaron el vehículo para robar dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias a los pasajeros.

Tras el atraco, el chofer logró continuar su trayecto hasta el municipio de Ciudad Valles, donde solicitó apoyo en la Comisaría de la Guardia Nacional.

Este caso se suma a otros dos asaltos registrados durante la misma semana en San Luis Potosí, ambos ocurridos sobre la carretera federal 57, lo que ha generado preocupación entre usuarios del transporte público y operadores de autobuses.

