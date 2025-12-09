Sancionan a 36 Horas de Arresto a Hombre que Robó Dos Nochebuena en Querétaro

Un hombre fue sancionado con 36 horas de arresto luego de ser captado por cámaras de seguridad cuando sustraía dos plantas de nochebuena del mobiliario urbano en el Barrio de la Cruz, en el Centro Histórico de Querétaro.

El video muestra el momento en que el individuo desciende de su vehículo durante la noche y desentierra las plantas colocadas por el municipio como parte de la decoración decembrina.

¿En que basaron la sanción?

Tras ser identificado y localizado, el responsable fue detenido y llevado a los Juzgados Cívicos, donde se le impuso la sanción máxima prevista en el artículo 31 del Reglamento de Justicia Cívica municipal.

Las autoridades mantendrán el orden, la legalidad y la protección del patrimonio público, especialmente en la temporada en la que miles de familias acuden al Centro Histórico para disfrutar de los adornos y actividades navideñas.

