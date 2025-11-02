Se Incendia Agencia Automotriz en Lomas de Casa Blanca en Querétaro

La pronta movilización de elementos de Protección Civil y de Bomberos, ayudaron a evitar una tragedia mayor, al sofocar de manera oportuna un incendio en una agencia automotriz en Lomas de Casa Blanca en Querétaro.

Los hechos ocurrieron cuando se reportó que en Lomas de Casa Blanca, se registraba un incendio al interior de una agencia automotriz ubicada sobre la carretera federal 57, a la altura de la capital queretana.

De acuerdo con personal de Protección Civil del Municipio de Querétaro, el siniestro fue controlado oportunamente gracias a la rápida activación de los protocolos de emergencia por parte del personal de seguridad privada, lo que permitió evitar que se registraran personas lesionadas.

Asimismo, en el lugar se dieron cita bomberos de Querétaro, quienes también realizaron las maniobras correspondientes para sofocar las llamas y evitar que el fuego provocara un daño mayor en los alrededores.

Incendio en agencia daña a tres vehículos en Querétaro

Asimismo, elementos del Cuerpo de Bomberos de Querétaro realizaron la ventilación del inmueble ante la concentración de humo. Se reportaron daños en muros, sin afectación estructural, así como afectaciones parciales en tres vehículos.

Es importante destacar que las autoridades municipales destacaron el trabajo en conjunto entre los cuerpos de emergencia y el personal de la agencia, cuya pronta respuesta evitó que el incendio se extendiera y generara mayores riesgos.

De igual manera, se informó por parte del personal de Protección Civil que el fuego se generó al caer la veladora de un altar.

