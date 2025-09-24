Se Llevará a Cabo el Festival Mozart 2025 en Querétaro; ¿Dónde y Cuándo?

La ciudad de Querétaro será el escenario del Festival Mozart 2025, la inauguración será el domingo 28 de septiembre, a las 12:00 horas, en el Museo Regional de Querétaro. Será un evento sin precedentes en México y Latinoamérica que rendirá homenaje a Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), uno de los compositores más influyentes del periodo clásico.

Organizado por la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado, la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro, el Museo Regional, el INBAL y el Club de Industriales de Querétaro, el festival destaca por su ambicioso objetivo artístico.

Por primera vez en la historia del país y del continente, se interpretarán de forma íntegra y en orden cronológico los 27 conciertos para piano y orquesta, así como dos rondós compuestos por Mozart a lo largo de su vida.

Noticia Relacionada: Feria Ganadera en Querétaro 2025: Confirman Artistas y Rutas de Transporte Gratuito

¿Qué hace único a este festival dentro del panorama musical nacional e internacional?

Esta será la primera vez que en Latinoamérica se interpretan de forma lineal todas estas obras maestras, un logro que marca un hito para la música de concierto en nuestro país. Además de tratarse de la primera vez que se presenta este ciclo completo en un solo evento, el festival cuenta con una programación continua durante más de dos meses. Las presentaciones se realizarán principalmente los viernes, aunque la inauguración oficial está programada para el domingo 28 de septiembre a las 12:00 horas.

Participarán 19 pianistas locales, nacionales e internacionales, de los cuales el 60 por ciento son jóvenes intérpretes que compartirán escenario con músicos de reconocida trayectoria, lo que convierte al festival en una plataforma de encuentro generacional.

La interpretación musical estará a cargo de la Orquesta de Cámara de la UAQ, bajo la dirección del maestro Daniel Ortiz Moreno, y de la Camerata Santiago de Querétaro, perteneciente al Municipio capitalino.

Además de posicionar a Querétaro como un referente en la música clásica, el festival tiene un fuerte componente educativo y cultural, ya que busca fomentar el interés por el legado de Mozart entre los jóvenes, especialmente entre estudiantes universitarios y público de otras entidades.

Historias Recomendadas: