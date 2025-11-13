Se Manifiestan Transportistas Potosinos por Sanciones Injustas de la SCT

Transportistas de San Luis Potosí realizaron una movilización este jueves para protestar contra lo que califican como cobros excesivos e irregularidades en las multas aplicadas por los centros de verificación vehicular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal, partiendo desde la carretera a Matehuala con rumbo a la Delegación Federal de Comunicaciones y Transportes, ubicada sobre el Eje 106, en la Zona Industrial de San Luis Potosí.

Los inconformes acusaron que inspectores de la SCT estarían promoviendo prácticas de corrupción, al imponer sanciones presuntamente fuera de la ley y con fines meramente recaudatorios.

¿Qué es lo que exigían los transportistas en la protesta?

Durante la protesta, los transportistas exigieron la anulación de las multas injustificadas y pidieron que se establezcan reglas claras y transparentes sobre los procesos de verificación para evitar abusos y confusiones.

Asimismo, solicitaron la intervención de las autoridades estatales y federales para revisar el procedimiento actual y garantizar condiciones justas para el sector, que ha señalado afectaciones económicas derivadas de estas sanciones.

