Sujetos Roban Joyería en Plaza Comercial de Querétaro; Autoridades Investigan

La tarde de este martes cuatro de noviembre, se registró un robo a una joyería en una plaza comercial ubicada en la avenida Constituyentes, en la capital queretana. En un video grabado por un testigo, se percibe cómo cuatro jóvenes logran forzar la cortina de seguridad para salir corriendo de la zona comercial.

La banda delictiva aprovechó el horario de cierre de las tiendas y la baja afluencia en la plaza para cometer el robo. Derivado de estos hechos, una intensa movilización policial se registra en la zona para dar con los responsables; hasta el momento, se desconoce el monto de lo robado.

No hay detenidos.

Información en desarrollo...