Se Registró un Homicidio con Arma de Fuego en Querétaro; ¿Qué se Sabe del Caso?

En la comunidad de El Salitre, en el municipio de Querétaro, una persona perdió la vida tras recibir varios disparos de arma de fuego.

El hecho ocurrió durante la tarde de este lunes en la calle Guadalupe, una de las vialidades principales de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue sorprendida por un individuo que le disparó en varias ocasiones a corta distancia. Tras el ataque, el agresor emprendió la huida con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se tengan detalles sobre su identidad o características.

Paramédicos acudieron al sitio a confirmar la muerte de la víctima

Vecinos de la comunidad, alarmados por las detonaciones, solicitaron de inmediato apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos acudieron al lugar, pero únicamente pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro arribaron para iniciar las primeras investigaciones y abrieron una carpeta con el fin de esclarecer los hechos y dar con el paradero del responsable. Personal especializado llevó a cabo la recolección de indicios en la zona, mientras que agentes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizaron las diligencias correspondientes y efectuaron el levantamiento del cuerpo para su traslado.

