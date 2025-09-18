Sentencian a 133 Años de Cárcel a Dos Responsables de un Tiroteo en Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó sobre la sentencia impuesta a dos hombres declarados culpables del tiroteo ocurrido el 7 de noviembre de 2024 en una bodega ubicada en la zona de Centro Sur, donde tres personas perdieron la vida y otras tres resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron en un inmueble que anteriormente operaba como cantina-bar, el cual era utilizado en ese momento como punto de reunión por varios hombres. Al lugar arribaron varias camionetas, de las que descendieron sujetos armados con armas largas, quienes comenzaron a disparar dentro y fuera de la bodega, provocando una escena de caos y violencia.

¿Cuántas personas estuvieron involucradas en el tiroteo?

Las víctimas mortales fueron alcanzadas por los disparos, mientras que otras tres personas sobrevivieron con lesiones de consideración. Tras una investigación exhaustiva, la Fiscalía logró identificar a Cristian y José como participantes directos en los hechos, quienes fueron detenidos y presentados ante un juez.

Durante el proceso judicial, ambos acusados aceptaron su culpabilidad, por lo que fueron sentenciados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. El juez que llevó el caso determinó una pena de 66 años con 9 meses de prisión para cada uno, sumando un total de 133 años de cárcel entre ambos.

Además de la pena privativa de libertad, se les impusieron multas económicas y se les ordenó el pago por la reparación del daño a los familiares de las víctimas, como parte de las sanciones legales correspondientes.

La Fiscalía también informó que el caso aún no está cerrado, ya que existe una tercera persona implicada que continúa bajo proceso y está a la espera de su audiencia ante el juez, quien determinará su grado de responsabilidad y la sentencia correspondiente.

Este hecho de violencia generó fuerte conmoción en la zona, y ha encendido alertas sobre la seguridad en espacios privados utilizados para reuniones, así como la posible operación de grupos armados en el estado.

