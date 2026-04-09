Sentencian a Más de 62 Años de Prisión a Responsable de Feminicidio en SLP

Un hombre identificado como Jorge “N” fue sentenciado a 62 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio agravado en contra de una adolescente de 14 años, ocurrido en el municipio de Villa de Arista, informó la Fiscalía General del Estado.

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¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con la autoridad, los hechos se registraron en septiembre de 2022, cuando la víctima fue interceptada mientras se dirigía a su centro de estudios. Posteriormente, la menor fue localizada sin vida en una unidad deportiva de dicha demarcación.

Durante el proceso penal, el Ministerio Público presentó las pruebas necesarias para acreditar la responsabilidad del imputado, lo que derivó en el fallo condenatorio emitido por la autoridad judicial.

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia incluye el pago por concepto de reparación del daño, así como una sanción económica conforme a lo establecido por la ley.

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