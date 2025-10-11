SLP Bajo el Agua; Estas son las Afectaciones Reportadas Tras las Recientes Lluvias

Las recientes lluvias que han azotado varias regiones del estado han provocado fuertes afectaciones en al menos cinco municipios de San Luis Potosí, dejando un saldo preliminar de mil viviendas dañadas, 25 derrumbes y cuatro cuerpos de agua desbordados o con escurrimientos activos. También se reporta un derrumbe de gran magnitud que ha complicado aún más la situación.

Ante este panorama, las autoridades estatales han implementado acciones de atención humanitaria y apoyo emergente, incluyendo la evacuación preventiva de mil personas que habitaban en zonas de riesgo, quienes ya están recibiendo asistencia directa y refugio seguro.

Apoyos que han recibido por municipio:

Axtla de Terrazas: Entrega de 200 cobijas y 200 colchonetas a familias afectadas.

Entrega de a familias afectadas. Xilitla: Entrega de 600 cobijas, colchonetas y despensas en las comunidades de Otlaxhuayo, Barrio La Palma, Plan de Juárez, Xilitilla y Potrerillos .

Entrega de en las comunidades de . Tamuín: Reparto de 60 despensas entre la población afectada.

Reparto de entre la población afectada. San Vicente Tancuayalab: Distribución de 120 despensas .

Distribución de . Ciudad Valles: Entrega de 40 apoyos con víveres en San Carlos y Chipico.

Rehabilitación de caminos y atención en campo

Para restablecer la conectividad entre comunidades, se ha desplegado un operativo de maquinaria pesada, con 26 unidades en funcionamiento dedicadas al despeje de derrumbes y retiro de material en caminos y accesos afectados por las lluvias.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, ya que el riesgo por lluvias y desbordamientos continúa en varias zonas del estado.

