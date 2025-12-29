Sujeto Arroja Granada en Bar de Pedro Escobedo, Querétaro; Esto Sabemos del Caso

Sujetos desconocidos arrojaron una granada de fragmentación al interior de un bar ubicado en la Avenida Panamericana, esquina con 16 de Septiembre, en la cabecera municipal de Pedro Escobedo.

Nota Relacionada: Dos Muertos Tras Ataque Armado en Pensión de Tractocamiones en Querétaro

¿Qué sucedió con el artefacto?

Afortunadamente, el artefacto no estalló, aunque las personas que se encontraban en el lugar desalojaron el inmueble como medida de precaución. No se reportaron personas lesionadas.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia del artefacto y dar con los responsables de este hecho, que generó alarma entre la población.

Como parte de la estrategia permanente de seguridad y prevención del delito, se desplegó un operativo de seguridad con la participación de los tres niveles de gobierno, desarrollándose de manera simultánea tres operativos coordinados en distintos puntos del municipio.

Historias Relacionadas: