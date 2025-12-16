Taxista en Estado de Ebriedad Provoca Choque con Patrulla en San Luis Potosí

Un choque entre una patrulla de la Policía Municipal y un taxi se registró en el cruce de las calles 5 de Mayo y La Lonja, en la colonia San Juan de Guadalupe, dejando como saldo personas lesionadas. El accidente quedó grabado en video y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

¿Qué originó el percance que involucró a una unidad policial y un taxi en este cruce?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, los oficiales municipales circulaban sobre la calle 5 de Mayo, considerada vía de preferencia, cuando el taxi que transitaba por La Lonja no realizó el alto correspondiente, lo que provocó la colisión.

La dependencia informó que, tras el impacto, los elementos policiacos brindaron auxilio inmediato a los ocupantes del taxi y solicitaron la presencia de servicios médicos.

Dos personas resultaron con lesiones menores y fueron valoradas en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. Asimismo, el conductor del taxi fue llevado a certificación médica, donde se confirmó que se encontraba en estado de ebriedad.

La Jefatura de Hechos de Tránsito Terrestre realizó el peritaje correspondiente y determinó que el vehículo de transporte público fue el responsable del accidente al no respetar el alto de seguridad.

