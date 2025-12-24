¿Te Retiraron una Placa Estas Vacaciones en Querétaro? Conoce Cómo Recuperarla

Durante el periodo vacacional de invierno y las fiestas decembrinas, autoridades de la capital queretana hicieron un llamado a visitantes y turistas a respetar el reglamento de tránsito, especialmente en el Centro Histórico, para evitar sanciones como el retiro de placas, licencia o incluso del vehículo.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca, informó que se aplicará un esquema de flexibilidad y pronto pago para las personas provenientes de otros estados que sean sancionadas durante estas fechas.

¿Dónde acudir?

En caso de infracción, los visitantes podrán acudir al Centro de Atención y Protección al Turista de Querétaro (CAPTA), ubicado sobre avenida Pasteur, cerca de Plaza de Armas. Ahí deberán presentar una identificación oficial que acredite que son originarios de otra entidad, y podrán realizar el pago de la multa en el mismo sitio.

El trámite se realizará mediante un código QR, lo que permitirá efectuar el pago sin necesidad de acudir a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, y la garantía será devuelta el mismo día. De igual forma, los ciudadanos pueden optar por acudir al juzgado cívico para realizar el pago y recuperar su garantía en ese momento.

La Secretaría de Seguridad Pública operará con horario regular de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas, y sábados de 8:00 a 13:00 horas, con excepción de los días 25 de diciembre y 1 de enero, cuando permanecerá cerrada.

Las autoridades recomiendan a los visitantes informarse sobre las zonas de restricción y respetar la señalización vial para evitar sanciones durante su estancia en la ciudad.

