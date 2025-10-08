Tractocamión Sin Frenos Impacta Doce Vehículos en Querétaro; Esto Sabemos

Este miércoles se registró un fuerte accidente sobre la avenida México, en la colonia del mismo nombre, ubicada en la zona oriente del municipio, luego de que un tractocamión tipo torton presuntamente se quedara sin frenos e impactara a varios vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión colisionó contra siete vehículos particulares, cuatro motocicletas y un camión de transporte público que se encontraba estacionado. El impacto también generó daños materiales y obligó a evacuar cuatro viviendas cercanas como medida preventiva.

¿Hubo personas lesionadas?

Dos personas fueron valoradas en el lugar por personal de emergencias, sin que se requiriera su traslado a un hospital. No se reportaron heridos graves.

El accidente provocó el cierre total de la avenida México en ambos sentidos. Al sitio acudieron siete unidades del cuerpo de bomberos y más de 20 elementos para atender el percance. Asimismo, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó el corte del suministro eléctrico en la zona para facilitar las labores de atención y evitar riesgos mayores.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.

Choque en la carretera 200 deja una mujer lesionada en Tequisquiapan

Este martes se registró un accidente vial sobre la carretera estatal Tequisquiapan–Querétaro (carretera 200), a la altura del acceso a la comunidad de Fuentetuelas, en el municipio de Tequisquiapan, donde dos vehículos colisionaron.

Una mujer resultó lesionada y fue valorada en el lugar por personal de la Cruz Roja, sin que se requiriera su traslado inmediato a un hospital.

Bomberos Voluntarios realizaron labores de seguridad en la zona, descartando riesgos por derrames y desconectando las baterías de los vehículos involucrados para evitar incidentes mayores. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomó conocimiento del hecho y coordinó la atención en el sitio.

