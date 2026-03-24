Tráiler Bloquea la 57 y Colapsa Tránsito en El Marqués, Querétaro

Un tráiler provocó afectaciones viales tras quedar atravesado sobre la carretera 57 en dirección a la ciudad de Querétaro, a la altura de la comunidad de La Piedad, en el municipio de El Marqués.

El incidente generó intensa carga vehicular por varios kilómetros, ya que el bloqueo coincidió con las obras de ampliación que se realizan en esta vialidad, donde actualmente solo se encuentran habilitados dos carriles. Elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades municipales, realizaron labores de acordonamiento para prevenir riesgos y agilizar las maniobras de retiro.

Tras al menos dos horas de trabajo y con el apoyo de grúas, la pesada unidad fue retirada del lugar, lo que permitió restablecer la circulación de manera inmediata en este tramo carretero.

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Mueren dos jóvenes atropellados en la México-Querétaro; responsable huye

Dos jóvenes perdieron la vida tras ser atropellados en la carretera 57 México-Querétaro, a la altura de El Paraíso, luego de que el conductor presuntamente responsable se diera a la fuga.

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja, un hombre y una mujer de entre 25 y 30 años, habría intentado cruzar la vialidad, pese a la existencia de un puente peatonal a pocos metros del lugar. Ambos cuerpos quedaron sobre el carril de alta velocidad.

Paramédicos acudieron al sitio; sin embargo, confirmaron que ya no contaban con signos vitales. Elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona para resguardar la escena, mientras personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, por lo que las autoridades ya investigan para dar con el responsable.

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