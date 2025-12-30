Tráiler de Productos de Limpieza Vuelca en la Querétaro–San Miguel de Allende y Desata Rapiña

La volcadura de un tráiler registrada en la carretera federal 111 Querétaro–San Miguel de Allende, a la altura de la delegación Santa Rosa Jáuregui, derivó en actos de rapiña por parte de habitantes de comunidades cercanas.

¿Cómo se registró el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pesada unidad perdió el control al tomar una curva cuando se incorporaba de la carretera federal 111 a la 57D, lo que provocó que el tráiler volcara y quedara recostado sobre su costado derecho.

El impacto ocasionó que la caja seca se rompiera, dejando esparcida gran parte de la mercancía que transportaba, principalmente productos de limpieza, detergentes y artículos de higiene personal, lo que atrajo a pobladores de la zona que comenzaron a llevarse los productos.

Pese al riesgo, personas realizan rapiña en tráiler volcado

La rapiña se realizó incluso sin considerar el riesgo, ya que algunas personas ingresaron al interior de la caja seca para sustraer mercancía, pese a que el tráiler quedó detenido en un voladero de aproximadamente seis metros de altura, lo que representaba un peligro considerable.

En el sitio se encontraban elementos de la Guardia Nacional, quienes se limitaron a resguardar la zona y cerrar la circulación vehicular para permitir las maniobras de las grúas encargadas del retiro de la unidad siniestrada.

Fue hasta que la mercancía fue completamente retirada por los pobladores cuando se pudieron realizar las labores necesarias para remover el tráiler y restablecer la circulación en la vialidad.

