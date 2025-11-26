Tráiler se Queda Atorado en Puente y Bloquea Vialidad en Querétaro

La mañana de este miércoles, un tráiler quedó atorado bajo el puente de la carretera 57, en la zona de Quintas del Marqués, luego de que el conductor no calculara adecuadamente la altura de la unidad al intentar incorporarse a Luis Vega y Monroy.

¿Qué provocó que la pesada unidad quedara atorada bajo la estructura?

El impacto provocó daños en la estructura del puente vehicular y obligó al cierre temporal de la circulación en dirección hacia Luis Vega y Monroy. Las maniobras para liberar y retirar el tráiler, apoyadas por una grúa, se extendieron por casi dos horas.

Elementos de la policía municipal de Querétaro acudieron al lugar para brindar apoyo vial, alertar a los automovilistas y orientar sobre rutas alternas mientras se restablecía el tránsito.

Vecinos piden demolición de puente peatonal abandonado sobre Zaragoza

El puente peatonal ubicado sobre avenida Zaragoza, a la altura del Mercado Escobedo y frente a la calle J. Encarnación Cabrera, se ha vuelto una infraestructura obsoleta y en desuso. Actualmente, la zona cuenta con un cruce a nivel de piso habilitado con la Estación Escobedo del transporte público, lo que permite un tránsito más seguro y accesible para los peatones.

Comerciantes y usuarios señalaron que el puente dejó de utilizarse debido a la falta de mantenimiento y a que se ha convertido en un punto donde personas consumen bebidas alcohólicas o drogas, además de que funciona como baño público, generando malos olores y alejando a quienes transitan por la zona.

Debido a estas condiciones, ciudadanos consideran que el puente debería ser demolido para ampliar el paso peatonal y mejorar la seguridad en la zona. Las autoridades no han informado aún si existe algún proyecto para intervenir esta estructura.

