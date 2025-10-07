Un Bache Deja Más de 40 Autos Dañados en la México–Querétaro

Un bache de gran profundidad en la carretera federal 57, con dirección a la capital queretana, provocó daños a más de 40 vehículos a la altura de la comunidad de La Piedad. El incidente ocurrió durante el tránsito habitual del fin de semana y afectó principalmente a automovilistas que circulaban de noche o en la madrugada.

Según reportes de los propios conductores, el desperfecto ocasionó daños considerables en neumáticos, rines y sistemas de suspensión, lo que obligó a varias unidades a quedar varadas en el sitio.

¿Qué acciones tomaron las autoridades ante este incidente?

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para abanderar la zona afectada y prevenir nuevos accidentes, mientras que los afectados exigieron la reparación de los daños y una mejor supervisión en la ejecución de obras viales.

Algunos testimonios responsabilizaron directamente a la empresa constructora por no haber asegurado correctamente el área tras realizar trabajos en la vía. Varios automovilistas señalaron que el hoyo no estaba presente en días anteriores, por lo que consideran que el daño fue provocado por trabajos recientes mal terminados.

En respuesta a los reclamos, la empresa encargada de la obra colocó señalamientos preventivos para advertir del riesgo, aunque para los usuarios esta medida fue tardía.

Los testimonios coinciden en que el número de vehículos afectados fue considerablemente alto. Algunos estiman que más de 60 unidades llegaron a detenerse por los daños sufridos, lo que generó retrasos, molestias y preocupación entre los conductores.

