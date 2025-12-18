Un Motociclista Perdió la Vida al Ser Impactado por Tractocamión en Querétaro

Un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un hecho de tránsito ocurrido sobre la lateral de Paseo de la República, a la altura de la colonia Juriquilla, en dirección al sur, donde también participó un tractocamión.

¿Cómo fue el accidente?

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ), el accidente se registró cuando el conductor del tractocamión realizaba maniobras para incorporarse a los carriles laterales, momento en el que se habría producido la colisión con la motocicleta, tripulada por un hombre.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

Elementos de la Policía Municipal detuvieron al conductor del tractocamión y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia que llevará a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

