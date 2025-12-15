Un Tráiler Más se Queda Atorado en uno de los Puentes del Bulevar Río Santiago en SLP

Un tráiler quedó atorado en uno de los puentes del bulevar Río Santiago, lo que generó fuerte carga vehicular durante varias horas en dirección al oriente de la ciudad, en la capital potosina.

¿Qué ocasionó el bloqueo parcial de carriles en el bulevar Río Santiago?

De acuerdo con los reportes, el vehículo de carga presentó dificultades al intentar cruzar el puente, lo que provocó el bloqueo parcial de uno de los carriles y afectó significativamente el flujo vehicular en una de las vialidades más transitadas.

Elementos de tránsito acudieron al lugar para coordinar las maniobras necesarias y apoyar en la liberación de la vialidad. No se reportaron personas lesionadas.

El congestionamiento se mantuvo por varias horas mientras se realizaban los trabajos para retirar la unidad y restablecer la circulación.

Otro incidente similar en la misma vialidad

El pasado viernes por la mañana, un tráiler que circulaba sobre el bulevar Río Santiago, en la zona metropolitana de San Luis Potosí, quedó atorado debajo del puente San Felipe, luego de que el conductor no calculara correctamente la altura de la unidad. La caja del vehículo resultó severamente dañada y durante varias horas se registró la reducción de carriles, lo que generó congestionamiento vial en la zona.

