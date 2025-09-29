Una Fiesta Patronal en SLP Terminó en Tragedia por una Explosión de Cohetones; Esto Sucedió

Ocho personas resultaron con quemaduras tras la explosión de cohetones durante una fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel, celebrada la noche del domingo en el municipio de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí.

¿Cómo Sucedió la Explosión de los Cohetones?

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el incidente se originó por la detonación a nivel del suelo de una gran cantidad de cohetes de luz y trueno, los cuales debían haber sido impulsados de forma vertical. Esta falla provocó lesiones en varios asistentes y generó momentos de pánico entre los presentes.

Entre las personas lesionadas se encuentran seis hombres y dos mujeres, quienes fueron atendidos por quemaduras de diversa consideración. Además, una menor de edad fue atendida por una crisis asmática causada por el susto.

El momento de la explosión fue captado en varios videos que circularon en redes sociales, mostrando el caos generado tras la detonación.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Fiscalía investiga tres hechos relevantes ocurridos en San Luis Potosí

La Fiscalía General del Estado informó que se encuentran en curso las investigaciones sobre tres sucesos ocurridos esta semana en San Luis Potosí.

Uno de los casos más relevantes es el hallazgo de un cuerpo con quemaduras en el Río Santiago. Aunque aún no se ha determinado la causa de la muerte, las autoridades analizan el caso como un posible hecho con intervención de terceros.

Además, la Fiscalía investiga una agresión registrada en el bar Glitter, así como un presunto feminicidio que involucra a dos mujeres en el municipio de Mexquitic de Carmona.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación en cada uno de estos hechos y continúan recabando pruebas para esclarecer los incidentes y determinar responsabilidades.

