Unidad de Qrobús Fue Atacada con Arma de Balines en Querétaro: Así Quedó la Unidad

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) informó que la noche del jueves un autobús perteneciente a la empresa Bus Control, que cubría la ruta C52, fue agredido con un arma de balines por un particular, luego de un presunto incidente de descortesía vial registrado en la colonia San Gregorio, en la capital queretana.

De acuerdo con la información oficial, el conductor del camión detuvo la unidad para verificar que ningún pasajero resultara lesionado, ya que los impactos provocaron daños visibles en la carrocería y cristales del vehículo. Posteriormente, el operador tomó evidencia fotográfica del ataque y continuó su recorrido de manera preventiva, sin reportarse mayores incidentes con los usuarios a bordo.

Disparos a Unidad de Transporte en Querétaro. X: Virales_mex

AMEQ colaborará con Fiscalía para identificar a agresor de camión en Querétaro

La AMEQ confirmó que interpondrá una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) para que se realicen las investigaciones correspondientes y se identifique al responsable de la agresión y manifestó su total disposición para colaborar con las autoridades ministeriales, aportando los reportes y materiales de videovigilancia que contribuyan al deslinde de responsabilidades.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas, aunque las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para dar con el paradero del presunto agresor.

La AMEQ exhortó a la ciudadanía a mantener una conducción responsable y respetuosa, especialmente en zonas con alta afluencia vehicular, con el fin de evitar incidentes que puedan poner en riesgo la seguridad vial y la convivencia entre automovilistas y operadores del transporte público.

Ataque con Balines a Transporte Público. X:Virales_max

Tercer asalto a transporte público en San Juan del Río en menos de dos meses

Este viernes se registró el tercer robo a una unidad de transporte público en el municipio de San Juan del Río. Dos hombres, que fingieron ser pasajeros, abordaron el camión y exigieron al operador el dinero de la cuenta. Tras recibir una cantidad menor a la esperada, golpearon al conductor y le arrebataron las llaves de la unidad, para luego abandonar la unidad en el fraccionamiento Fundadores.

El operador sufrió un golpe leve y realizó el reporte correspondiente al 9-1-1. Autoridades municipales y de la Agencia de Movilidad acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho. Este incidente marca el tercer asalto a transporte público en menos de dos meses y el segundo en apenas una semana, lo que ha generado preocupación entre la ciudadanía y operadores del transporte en la zona.

