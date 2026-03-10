Vecinos Bloquean Libramiento Norponiente para Exigir Puente Peatonal en Querétaro

Habitantes de la zona norte de Querétaro realizaron un bloqueo total sobre el Libramiento Norponiente, a la altura de la Avenida Peñaflor, para exigir a las autoridades la construcción de un puente peatonal que permita cruzar de forma segura esta vialidad de alta velocidad.

Los vecinos señalaron que desde hace aproximadamente cuatro años han solicitado la construcción de esta infraestructura sin que hasta el momento se haya concretado una solución. Explicaron que el crecimiento industrial en la zona y la llegada de nuevas fuentes de empleo han incrementado el número de trabajadores que diariamente deben cruzar esta arteria para llegar a sus centros laborales.

Debido a la falta de un paso seguro, los peatones se ven obligados a atravesar el libramiento entre vehículos que circulan a gran velocidad, situación que, de acuerdo con los manifestantes, ha provocado diversos accidentes, algunos de ellos con consecuencias fatales.

Te Podría Interesar: Padres Exigen Medidas por Presunta Venta de Drogas en Secundaria de La Estancia

¿Cuál fue el accidente más reciente?

El caso más reciente ocurrió el pasado viernes alrededor de las 22:00 horas, cuando un trabajador que intentaba cruzar la vialidad fue atropellado por un automóvil que presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

Como medida de presión, los inconformes bloquearon completamente la circulación en el Libramiento Norponiente, lo que generó importantes afectaciones viales. El cierre ocasionó largas filas de vehículos que superaron los cinco kilómetros en ambos sentidos.

Después de más de tres horas de bloqueo, la circulación fue reabierta tras la llegada de personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, quienes colocaron reductores de velocidad de manera provisional mientras se realizan las gestiones para autorizar la construcción de un puente peatonal en la zona.

Historias Recomendadas: