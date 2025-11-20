Padres Deberán Realizar la Vinculación Parental para Escuelas en Querétaro; ¿Cómo Hacerlo?

Del 24 de noviembre de 2025 al 16 de enero de 2026, madres, padres y tutores de estudiantes de educación básica en Querétaro deberán realizar la Vinculación Parental a través del Portal para Padres de Familia de la USEBEQ, como parte del proceso de preinscripciones para el próximo ciclo escolar.

¿Qué finalidad tiene este trámite?

Este trámite tiene como finalidad asegurar la preasignación en la misma escuela para las niñas y niños que ingresarán a primer grado de primaria o secundaria pública, siempre y cuando ya tengan hermanas o hermanos inscritos en el plantel al que desean ingresar.

La USEBEQ precisó que esta etapa aplica únicamente para aspirantes con hermanos que actualmente cursan desde primero hasta quinto de primaria, o bien, primero o segundo de secundaria. Por lo tanto, no será posible realizar la vinculación si el hermano o hermana está en sexto de primaria o tercero de secundaria, al ser grados finales del nivel.

Las autoridades educativas recomendaron a las familias realizar el trámite dentro del periodo establecido para evitar contratiempos en el proceso de asignación escolar.

¿Cómo se hace el proceso de Vinculación Parental en Querétaro?

1. Ingresar al Portal para Padres

Las madres, padres o tutores deben entrar al Portal de Padres de Familia de la USEBEQ.

(Suele estar disponible en la página oficial de USEBEQ).

2. Acceder con CURP

Se captura la CURP del alumno que ya estudia en el plantel, así como otros datos que el sistema solicite para validar su identidad.

3. Registrar al estudiante que ingresará

Después se ingresa la CURP del menor que entrará a primero de primaria o primero de secundaria .

. El sistema verifica que sí se trata de hermanos y que el mayor esté en los grados permitidos (1° a 5° de primaria o 1° a 2° de secundaria).

4. Confirmar la escuela

El tutor selecciona el plantel donde ya estudia el hermano y confirma que desea que el nuevo aspirante sea preasignado a esa misma escuela.

5. Finalizar el registro

El sistema genera un comprobante de registro, que se recomienda guardar o imprimir.

¿Para quién aplica?

Solo para estudiantes que:

Entrarán a primero de primaria o primero de secundaria pública USEBEQ .

. Tienen hermanos estudiando en el mismo plantel, pero que no estén en el último grado.

¿Para qué sirve?