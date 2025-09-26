Apagón en Quintana Roo y Península de Yucatán: Lista de Colonias que Están sin Luz Hoy

Un apagón masivo en Quintana Roo y Península de Yucatán, sorprendió a los habitantes de la zona y turistas la tarde de este 26 de septiembre de 2025. De acuerdo con la información compartida por usuarios en las redes sociales, varias zonas del estado de Quintana Roo, tales como Playa del Carmen, Isla Mujeres, Chetumal y Puerto Morelos, han reportado la falta de electricidad, así como partes del estado de Yucatán.

Hasta el momento, se desconocen las causas de este apagón pero se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más información al respecto. Mientras tanto, te compartimos algunas de las colonias afectadas con este evento.

Tules

Chac Mool

Av. Bonampak

Sm 38

Región 227

Sm 39

Región 96

Región 91

Región 100

Región 101

Región 103

Sm 23

Región 97

Andrés Quintana Roo

Fraccionamiento Kusamil

Plaza Héroes

En redes sociales, usuarios reportaron afectaciones también en Playa del Carmen, Isla Mujeres, Chetumal, Puerto Morelos y varias zonas de Yucatán. El suministro comenzó a restablecerse de forma parcial, aunque no se ha normalizado al 100%. En Cancún, semáforos sin servicio provocaron caos vial, mientras hospitales activaron plantas de energía para mantener funcionando equipos vitales y conservar medicamentos.

Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán informó sobre el apagón masivo

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó a través de redes sociales, que mientras se restablece el servicio de los semáforos, exhorta a las y los conductores a manejar con precaución y a la defensiva, evitar movimientos bruscos, utilizar las direccionales, respetar los cruces peatonales y ceder siempre el paso a los peatones.

Además, pidieron atender en todo momento las indicaciones del personal de vialidad presente en las intersecciones para garantizar un tránsito seguro y ordenado.

