Incendio Consume Totalmente Bodega de Productos de Hotelería en Cancún; Esto se Sabe

La noche de este martes 13 de enero se registró un fuerte incendio en una bodega dedicada a la venta de productos del sector hotelero en la ciudad de Cancún, lo que generó una inmediata movilización de los cuerpos de emergencia. El inmueble se ubica sobre la avenida Arco Norte, a unos 100 metros de la avenida Kabah, sitio al que arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Cancún tras el reporte del siniestro.

De acuerdo con información preliminar, en el interior de la bodega se almacenaban y comercializaban diversos artículos, entre ellos muebles de baño, mesas, sillas, toallas y otros insumos utilizados en hoteles, lo que provocó que el fuego se propagara con rapidez.

Más de 20 elementos de Bomberos y Protección Civil de Cancún trabajan de manera coordinada para controlar el incendio y evitar que las llamas se extiendan a viviendas o establecimientos cercanos, realizando labores intensas para sofocar el incendio. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Las autoridades informaron que se abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del incendio, sin descartar que el fuego haya sido provocado.

Otro fuerte incendio reciente ocurrido en Quintana Roo

A finales del mes de diciembre un fuerte incendio consumió al menos 40 palapas ubicadas frente a la costa de Majahual, en el municipio de Otompe Blanco, en el sur de Quintana Roo. Vecinos, además de restauranteros y artesanos dueños de las palapas, intentaron sofocar el fuego con cubetas, extrajeron agua de las playas, pero poco pudieron hacer, ya que las llamas consumieron y arrasaron con todo a su paso.

Las llamas avanzaron con rapidez debido a los materiales flamables de las estructuras, hechas de madera y palma, lo que dificultó el combate al fuego en plena zona turística. Según información del Cuerpo de Bomberos, el incendio ocurrió por el uso de pirotecnia. Sin embargo, hay un detenido que fue puesto a disposición de las autoridades y las investigaciones determinarán si fue un accidente o intencional. Alrededor de las cinco de la mañana, el incendio fue sofocado.

A pesar de la magnitud del siniestro en Majahual, las autoridades confirmaron que no se reportaron perdidas humanas, ni lesionados, ni personas intoxicadas por la densa columna de humo que se generó por este incendio de grandes dimensiones.

