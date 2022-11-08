Declaran Constitucional Reforma al Ejército en las Calles

La Cámara de Diputados declaró constitucional la reforma que extiende hasta el 2028 la permanencia del Ejército en labores de seguridad pública.

La reforma Constitucional al Artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, fue aprobada por 20 congresos locales.

Video: ¿Qué Implica la Ampliación de la Presencia del Ejército en las Calles hasta 2028?

Los 20 votos aprobatorios corresponden a las legislaturas de: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México.

La reforma señala que en los siguientes 9 años, a la entrada en vigor del decreto, el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad, en tanto la Guardia Nacional desarrolla sus capacidades y estructura.

El presidente deberá presentar cada 6 meses un informe de evaluación de los resultados de las tareas de seguridad, además de corroborar el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

También se crea una Comisión Bicameral que podrá convocar a comparecer a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina. La reforma establece también un fondo de recursos para apoyo a las entidades federativas y municipios para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.