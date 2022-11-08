Declaran Constitucional Reforma al Ejército en las Calles

20 Congresos locales dieron su voto a favor de la reforma que permite a las Fuerzas Armadas hacer labores de seguridad

Elementos del Ejército realizan labores de seguridadEl Ejército permanecerá en las calles hasta que la Guardia Nacional quede debidamente conformada. Foto: Cuartoscuro
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