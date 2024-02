Foto: iStock

Frutos rojos con yogurt

Jugo de cereza con nueces

Garbanzos con un vaso de leche

Foto: iStock

Kiwi

Ensalada con espinaca

Plátano con crema de cacahuate

Foto: iStock

Pescado

Huevos

Queso

Existen alimentos que debido a sus propiedades ayudan a que puedas, y que en la noche concilies mejor elsegún los. Te decimos 9 de ellos que van a ser tu aliado nocturno contra el.Además del conocido efecto de algunos tés e infusiones, existen alimentos que pueden brindarte la posibilidad de luchar contra el insomnio, y que por las noches puedas tener un mayor descanso, además de poder reparar tu cuerpo y relajarte. Te presentamos 9 opciones que según la nutricionista Vandana Seth son grandes aliados para dormir como nunca.Los carbohidratos presentes en los frutos rojos ayudan al certero a que produzca serotonina, hormonas para su estabilidad. Mientras tanto, los aminoácidos que contiene el yogurt ayudan a que te de sueño más temprano.Quizás una combinación que nunca habíais escuchado, pero el combo de estos dos es un excelente aliado contra esas noches en las que no paras de dar vueltas en la cama buscando conciliar el sueño. Las cerezas ácidas son un fruto con abundante melatonina, una enzima que favorece el sueño prolongado. Las nueces por su parte, son una fuente natural de grasas que ayudan a descansar y que no generan indigestión.Quizás te suene rarísimo, o como simplemente una comida poco apetecible, pero los nutriólogos afirman que esta combinación es mágica contra el mal sueño. Ya que los garbanzos contienen almidones y propiedades que relajan tu cerebro, así como melatonina y serotonina, que como ya te habíamos dicho, ayudan a conciliar el sueño.Además de brindar serotonina, además es una rica fuente de antioxidantes que pueden ayudar al inicio, la duración y la mejora de la calidad del sueño.Una ensalada de espinacas con quínoa, aguacate, nopal y semillas de calabaza es una cena perfecta para quien busca dormir. Esto se debe a que en una sola porción tendrás grandes cantidades de magnesio, un mineral necesario para un descanso óptimo.¿A quién no le gusta la crema de cacahuate? Una cena que además de ser dulce, deliciosa y baja en azúcares puede ser un pan untado con crema de cacahuate y con plátano. Es una combinación perfecta para personas con diabetes, ya que ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre, y es una gran fuente de proteínas y carbohidratos de forma equilibrada.Los pescados son ricos en antioxidantes, omega 3, proteínas y bajos en grasas. Ademas debido a que es una comida ligera pero llevadora, podrías dormir bien sin problemas de indigestión o agruras.Así como para el desayuno, el huevo en la cena también es una gran opción que tiene aminoácidos L-Ornitina, que ayudan a reducir el estrés y reducir la fatiga.El queso así como el pescado y el huevo es un alimento de origen animal alto en proteínas y que además aporta aminoácidos claves en reducir el estrés y mejorar el descanso.