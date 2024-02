Así debes lavar tu ropa si la compraste en la paca

Foto: Unsplash

Mete tu ropa a la lavadora y utiliza un ciclo de lavado a temperatura alta.

Añade media taza de vinagre blanco.

No uses suavizante de ropa.

Deja que seque de forma normal.

Si el tipo de prenda te lo permite, plánchala.

Foto: Unsplash

El Tianguis de los miércoles de Tlahuita cerca de Zapotitlán.

Las Torres en San Lorenzo, Tezonco

La paca de Santa Cruz

Paca de metro Pino Suarez

La ropa de segunda mano ose ha vuelto muy famosa, ya que esto ayuda a evitar el "fast fashion", además de ser muy económica y amable con el medio ambiente, pero muchas veces no sabemos exactamente la higiene de la persona que la vende o dónde estaban las prendas, así que lo mejor esmuy bien. Aquí te diremos cómo puedes hacerlo para evitar enfermedades.Si te quieres probar tu ropa antes de lavarla lo mejor es que lo hagas sobre la ropa y después lavar ambas prendas. Algunas de las prendar pueden portar bacterias, moho y hasta hongos que pueden afectar tu salud y la de tu piel.Los pasos que debes seguir para lavar correctamente tu ropa de segunda mano son:Si vas a lavar la ropa a mano puedes dejarla remojando en agua con dos tazas de vinagre planco durante una hora. No te preocupes, el vinagre no manchará ni maltratará tus prendas.Si te gusta esta onda de la ropa de segunda mano pero no sabes dónde comprarla, te recomendaremos algunos lugares en Ciudad de México (CDMX), eso sí debes llegar muy temprano porque lo mejor se acaba pronto.Visítalas alguna vez y veras que encontrarás grandes tesoros del mundo de la moda .