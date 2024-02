Así puedes utilizar la cáscara de huevo para reducir las arrugas

Foto: Unsplash

¿Cómo usar la cáscara de huevo para quitar arrugas?

Ingredientes

Dos cucharadas de yogurt natural

Una cucharada de cáscara de huevo finamente triturada (se deben lavar con agua y jabón los cascarones; deben dejarse secar por completo antes de machacar)

Una cucharada de jugo de limón

Preparación y aplicación

Lasuele ser uno de los elementos que se desechan después de utilizar la yema y clara de este alimento; sin embargo, existen muchos beneficios que pueden aportar a nuestras vidas la 'piel' de los huevos.Uno de los usos más comunes que se les da a las cáscaras de huevo es como abono para las plantas. Aunque no lo creas, también puede ayudar a darle una nueva imagen a tu piel. Si bien este tratamiento no va a reemplazar uno profesional, es ideal para aquellas personas que gustan de los remedios caseros y naturales .Por ello, aquí te decimos cómo puedes preparar una mascarilla para tu cara utilizando cáscara de huevo; toma nota y dale los cuidados necesarios a tu piel.De acuerdo con el portal de belleza Wapa, la cáscara de este alimento contiene una delgada capa que contiene una gran cantidad de ácido hialurónico. Éste sirve como agente hidratante de la piel, además de que brinda elasticidad y brillo natural; aquí te dejamos una receta para preparar una mascarilla:Es necesario batir perfectamente los ingredientes hasta obtener una pasta. Para aplicar el producto, utiliza una brocha que no dañe la zona de tu piel.Frota de forma circular durante cinco minutos y deja reposar la mascarilla sobre tu piel. Pasado este tiempo, enjuaga con agua tibia para remover el exceso.https://youtu.be/XRcm_3ypQ5oDe esta manera, aprovecharás al máximo todas las propiedades que brinda el huevo. Recuerda acudir con un especialista para revisar si este tratamiento es el más adecuado para ti.