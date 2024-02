¿Con qué frecuencia deberías bañarte?, Harvard responde

De acuerdo con la Universidad de Harvard esta es la regularidad con la que deberías de bañarte

Foto: Pixabay

Si alguna vez te has preguntado cada cuánto debes bañarte, un estudio de la prestigiosa Universidad de Harvard se puso a la tarea de buscar la respuesta.De entrada, determinaron que no existe una frecuencia de baño que sea la ideal para todas las personas. Pero si aclararon que una ducha "varias veces a la semana" es más que suficiente para la mayoría.Ahora, esto es siempre y cuando no te encuentres muy sucio, sudoroso o apestoso. Además, los creadores del estudio fueron muy claros en que un baño de 3 a 4 minutos es más que suficiente. Pero eso sí, es muy importante enfocarse en lavarse bien la ingle y las axilas.De acuerdo con los especialistas, la piel normal y sana mantiene una capa de grasa y un equilibrio de bacterias “buenas” y otros microorganismos, los cuales al bañarse demasiado seguido son eliminados al lavar y tallar la piel, generando efectos dañinos en ésta, especialmente si el agua está caliente.Algo qué enfatizaron estos especialistas, es que es normal que la piel mantenga una capa de grasa, lo que ayuda a un equilibrio en las bacterias "buenas". Si nos bañaramos _demasiado_ seguido, estas bacterias y otros microorganismos serían eliminados por el lavado excesivo (incluso aún más si el agua está caliente).https://twitter.com/runrunesweb/status/1419772099263180807?s=21No sólo eso, a la lo largo de los años las duchas muy frecuentes pueden reducir la capacidad de nuestro sistema inmunológico.Así que ya lo sabes, todo en exceso es malo, hasta bañarse. Si alguna vez te dicen que eres un cochino por no bañarte tan seguido, puedes hablarle de los problemas que eso genera. Pero eso sí, evita ser muy oloroso.https://youtu.be/gMDcPFUyjzE