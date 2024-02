Foto: Adobe Stock

¿Cuánto es el límite diario saludable de consumo de cerveza en hombres y mujeres?

Beneficios de tomar cerveza

De acuerdo con undel) esta es la cantidad diaria dede cerveza para poder tener beneficios en la salud.El CSIC dio a conocer un informe en el que señala cuál es la ingesta diaria límite saludable recomendada de cerveza. El documento lleva por nombre: Consumo moderado de cerveza y sus efectos en la salud cardiovascular y metabólica; una revisión actualizada de la evidencia científica reciente, El cual fue publicado en la revista científica Nutrients.A partir de este estudio se obtiene como conclusiones que una ingesta moderada y regulada durante la semana de cerveza puede tener incluso beneficios en la salud. Esto siempre y cuando indica el estudio se realice con moderación, en las horas de la comida no en atracones. También advierte que un exceso en el consumo de esta bebida alcohólica puede tener graves problemas para la salud.Según dicho estudio del CSIC, la cantidad de cerveza recomendada para hombres se encuentra en los 196 gramos de alcohol a la semana. Los cuales no pueden ser ingeridos durante solo un día, sino de madera dosificada durante dicho periodo. Mientras tanto, para las mujeres es menor, de solo 112 gramos, igual repartidos durante siete días,En el caso de los hombres dicha ingesta equivale a 700 ml de cerveza al día . es decir, un tercio de ella. Por su parte el consumo para las mujeres está limitado a 400 ml, poco más de un tercio de cerveza, para que se pudiera completar el límite posible de 112 gramos por semana.También todas estas cifras hacen referencia a un consumo responsable, y evitando adquirir cualquier dependencia al alcohol en mayores de edad únicamente.Por su parte, en el mismo estudio, el CSIC recomienda a la población no tomar más de 1 o 2 cervezas diarias, pues ello podría traer problemas causados por la ingesta elevada de alcohol. Además señala que dichos beneficios solo se adquieren en personas sanas, con un buen estilo de visa, y cuya ingesta de bebidas alcoholícese sea moderada y durante la comida.https://twitter.com/csic/status/1413421624163028993?s=21De acuerdo con los resultados obtenidos en dicho estudio, algunos de los beneficios a la salud que se detectaron con en el consumo moderado de cerveza son entre ellos:- La cerveza en cantidades moderadas y de acuerdo a los límites establecidos puede tener un importante aumento en la vitamina B, la cual brinda efectos positivos en en el sistema nervioso y la regeneración celular.- Se pueden alcanzar los 0,07 grados de alcohol en el cuerpo, los cuales ayuda a un crecimiento de la creatividad de manera momentánea. Siempre y cuando sea moderado, regulado y sin adicciones.- Según el estudio el consumo de una cantidad moderada de cerveza se asocia con la disminución de riesgo de padecer enfermedades como la diabetes en hombres. Así como un menor riesgo de problemas cardiovasculares y aumento de la densidad de la masa ósea reduciendo el riesgo de fracturas durante a vejez.Aclara que todos estos beneficios dependen de la edad, un buen control de dieta y ejercicio, y sobre todo un consumo responsable de las bebidas alcohólicas.https://youtu.be/LPxDxVl400U