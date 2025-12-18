El glifosato, símbolo de la industria agroquímica, se encuentra de nuevo en la palestra. A 25 años de su publicación, se ha retractado un artículo científico que afirmaba que el herbicida no era cancerígeno.

Ante las pruebas de que Monsanto colaboró secretamente en su redacción, la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology ha decidido retirarlo.

colaboró secretamente en su redacción, la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology ha decidido retirarlo. El artículo llegó a ser el más citado sobre el glifosato y marcó la investigación posterior sobre los potenciales daños a la salud del herbicida.

Noticia relacionada: México Frena Eliminación de Glifosato; No Ha Encontrado Herbicidas Sustitutos

La industria agroalimentaria cambió cómo se alimentaba la humanidad

Ante el éxito de la Revolución Industrial, las naciones enfrentaron un crecimiento exponencial de la población: de pronto había que alimentar a millones más de personas. Los métodos que empleaba la agricultura a finales del siglo XIX eran, esencialmente, los mismos de los últimos siglos y los campos no podían entregar más toneladas de alimento por hectárea.

Esto cambió hacia 1916, cuando los químicos alemanes Fritz Haber y Carl Bosch desarrollaron el método que permite tomar el nitrógeno del aire y fijarlo en amoniaco. Así nacieron los fertilizantes modernos.

Con la llegada de la industria agroquímica, cambió radicalmente la forma en que se alimentan los humanos, como no se había visto desde la domesticación de los cereales y la invención de la agricultura. El siglo XX estuvo marcado por varios avances cruciales para la agricultura, pero no todos fueron recibidos con optimismo unánime.

Video: Glifosato, ¿Bueno o Malo? Científicos y Agricultores Dan Su Postura

El fantasma cancerígeno del glifosato

Tal es el caso del glifosato, el poderoso herbicida desarrollado por la empresa Monsanto en los años setenta. Comercializado con el nombre de RoundUp, el agroquímico se convirtió en un símbolo de una industria agroalimentaria que uniformaba las herramientas que tenían a su disposición los agricultores alrededor del mundo.

Además de las críticas por su modelo de negocios, Monsanto fue señalado por los posibles efectos nocivos de su herbicida estrella. Con las décadas aumentaron las voces que apuntaban a que el glifosato podía ser cancerígeno.

La controversia llegó a un hiato cuando la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology publicó en el año 2000 el artículo “Safety Evaluation and Risk Assessment of the Herbicide Roundup and Its Active Ingredient, Glyphosate, for Humans” (“Evaluación de la seguridad y evaluación de riesgos del herbicida Roundup y su ingrediente activo, el glifosato, para los seres humanos”, en español).

El artículo, que afirmaba que el glifosato no era cancerígeno, se convirtió con el tiempo en uno de los más citados del tema y marcó gran parte de la investigación posterior sobre el herbicida.

Retractan artículo clave sobre el glifosato

A 25 años de su publicación, la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology ha retirado el artículo y ha publicado una nota de retractación. En las dos décadas y media transcurridas desde su publicación, varias voces señalaron inconsistencias, así como conflictos de intereses en este artículo científico. Las pruebas apuntaron a que la empresa Monsanto colaboró en secreto en la redacción. Al respecto, la nota de retractación indica:

Se plantearon inquietudes sobre la autoría de este artículo, la validez de los hallazgos de la investigación en el contexto de la tergiversación de las contribuciones de los autores y el patrocinador del estudio, y los posibles conflictos de intereses de los autores.

Video: "Glifosato Ataca Sistema Metabólico de Las Plantas"

Los editores contactaron al único autor sobreviviente, Gary M. Williams, para que abordara las críticas señaladas hacia el artículo. Al no recibir respuesta, se decidió retirar definitivamente la investigación.

Uno de los principales reparos al estudio era que las conclusiones del artículo sobre el potencial cancerígeno del glifosato se basaban únicamente en estudios elaborados por Monsanto. Además, la propia empresa colaboró en la redacción del artículo de forma secreta, práctica conocida en inglés como ghostwriting (“escritura fantasma”, en español).

Al respecto, Martin van den Berg, editor de Regulatory Toxicology and Pharmacology, escribió:

La falta de claridad sobre qué partes del artículo fueron escritas por empleados de Monsanto genera incertidumbre sobre la integridad de las conclusiones extraídas.

Historias recomendadas: