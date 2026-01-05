El Polvo en tu Casa Es “Campeón Mundial en Toxicidad”: Estudio Revela Por Qué y Daños a la Salud

¿Sabías que el polvo en los hogares mexicanos es más tóxico que en Europa? Así lo dieron a conocer especialistas del Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental (LUGA), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes destacaron que para mantener la salud es importante la limpieza constante en las casas.

En un comunicado, la Máxima Casa de Estudios informó que los investigadores https://www.nmas.com.mx/temas/unam/, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA), y https://www.nmas.com.mx/temas/unam/, del Instituto de Geofísica, Unidad Morelia, realizan un estudio del contenido de contaminantes tóxicos en el polvo al interior de los hogares.

Para ello, reunieron muestras provenientes de 14 entidades del país. Aquí te contamos cuáles fueron sus primeros hallazgos, para que tomes precauciones y medidas preventivas para cuidar tu salud.

¿Qué se encontró en el polvo?

En primera instancia, los expertos informaron que el polvo en México es más tóxico que en otros sitios del mundo, como Reino Unido y España.



Durante la pandemia, el equipo inició un análisis sobre el polvo que está al interior de las casas, en lo que representa un acercamiento de la ciencia con la sociedad.

Los recientes resultados de este trabajo fueron presentados en la revista Indoor Air, y de acuerdo con ello, en Morelia y la Ciudad de México se encontró lo siguiente:

Altas concentraciones de metales pesados , especialmente partículas magnéticas o PM (45 mg/kg)

, especialmente partículas magnéticas o (45 mg/kg) Fuera de las casas reportaron concentraciones de 866 miligramos por kilo de manganeso , 49 de níquel , 116 de cobre , 527 de zinc , 28 de antimonio y 118 de plomo .

, 49 de , 116 de , 527 de , 28 de y 118 de . Por el contrario, dentro hubo concentraciones más altas de manganeso (680), níquel (62), cobre (386), zinc (1221), antimonio (30) y plomo (213).

“Nos sorprendió que estamos encontrando más contaminación dentro que al exterior. Esperábamos que fuera baja, incluso lugares no contaminados, pero no es así: la gente cocinó en sus hogares y tuvo más actividad, lo cual desgasta las paredes, la pintura, los muebles, y eso se suma al polvo que entra”, dijo Bautista Zúñiga.

El problema de los metales pesados

El investigador apuntó que los metales pesados están en todos lados, por ejemplo el cadmio y el arsénico se encuentran en el barniz de la madera para que las termitas no se la coman.

Pero el problema, sostuvo, es cuando se vuelven viejos y las paredes generan polvo por el desgaste.



Mientras que el antimonio, otro de los contaminantes localizados, proviene del deterioro de los plásticos y su presencia afecta el sistema endócrino, es decir, la producción de hormonas relacionadas con las características sexuales de los individuos. Hay tres rutas de ingesta: la oral, la respiración y por contacto dérmico.

Minerales magnéticos

Avtandil Gogichaisvili agregó que a lo anterior se suma el proceso de cocción de alimentos. Indicó que en México es con gas y eso produce también minerales magnéticos como la magnetita, óxido de hierro.

“Hemos medido la presencia de contaminantes tóxicos en el hígado y riñón de especímenes de laboratorio expuestos a la contaminación en la Ciudad de México, además de propiedades magnéticas en el cerebro humano”, dijo.

Hemos realizado ensayos comparativos con polvo urbano de otras naciones y encontramos que nuestro polvo es campeón mundial en toxicidad. De hecho, en orden de magnitud mayor, el de la Ciudad de México es tres veces más contaminante con respecto a varias ciudades de Reino Unido.

Así lo dijo Bautista Zúñiga, quien junto con el otro experto llamaron a realizar diversas acciones:

Limpiar las casas con énfasis.

Cuidar que pintura y paredes estén en buen estado.

Que los muebles no pierdan su pintura o parte de su estructura.

Si tienen la posibilidad de contar con jardines es adecuado.

Colocar plantas en las ventanas porque atrapan los metales pesados.

Es posible considerar lo que hacen en otros países como cambiarse los zapatos al entrar.

