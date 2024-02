Estas plantas ayudan a controlar las plagas de mosquitos

Lavanda | Foto: Pixabay

Lasantimosquitos son las mejores aliadas para ahuyentar a esta plaga , sobre todo en las épocas de calor donde se manifiesta en mayor medida.Si bien existen algunos remedios caseros para combatir a los mosquitos, que mejor manera de hacerlo que mediante plantas que, además, puedes cultivar en tu propio hogar.En esta ocasión, te presentamos estas cinco plantas que pueden ayudarte a combatir la plaga de mosquitos en épocas de calor; toma nota.Esta planta es una de las preferidas por la población en general ya que se puede cultivar tanto en el interior como en el exterior de los hogares. Además, su esencia aromática le da un buen aroma.Puedes utilizar esta planta para ahuyentar a los mosquitos: solo ponla cerca de alguna ventana; esto también le beneficiará a la planta ya que necesita luz solar y agua para alargar su tiempo de vida.Otra de las plantas que más se utilizan para controlar a los mosquitos es la albahaca, específicamente su variable limón. Además de ser aromática, su cultivo es sencillo y se puede hacer tanto en jardines como en macetas.Debes tener cuidado de no ahogar esta planta al momento de regarla; asimismo, necesita abundante luz natural y calor para que pueda coexistir durante un largo tiempo.Esta especie de geranio es conocida por su particular aroma a limón. Éste puede ser una gran decoración tanto para los espacios interiores y exteriores de los hogares, además de que ayuda a mantener a raya a los mosquitos sin problema alguno.Debes regarla por lo menos dos veces a la semana y brindarle luz natural; asimismo, es importante cuidar que no tenga sus pétalos marchitos.Además de ayudar a controlar la llegada de mosquitos, también contribuye a alejar las moscas. Existen diversas variedades de clavel chino: rojos, amarillos, naranjas y hasta bicolores.Asimismo, pueden prosperar tanto en macetas como en el jardín. Necesita un riesgo constante, sobre todo durante la época de calor.Su intenso aroma no solo ahuyenta a los mosquitos, sino también a las polillas. Por otra parte, para aprovechar al máximo sus propiedades, puedes secar algunas hojas del romero y quemarlas junto con una vela para que esparzan su esencia de geraniol.Al ser una planta que pueda darse fácilmente, requiere de pocos cuidados. Solamente evita que tenga exceso de humedad.https://youtu.be/f359PQapKxg