Estas plantas te ayudarán a repeler las plagas de ratas y ratones

Ruda | Foto: MercadoLibre

¿Qué plantas ayudan a repeler a los ratones y ratas?

Ruda

Hierbabuena | Foto: Pixabay

Hierbabuena

Estramonio | Foto: Flickr

Estramonio

Lasson grandes acompañantes para todas las personas que gustan de darle una vista diferente a sus espacios personales ya sean abiertos o cerrados.De igual manera, pueden ser de gran ayuda en tu jardín para ahuyentar a distintas plagas como son los mosquitos, arañas,; sin embargo, es necesario que las coloques en puntos estratégicos para que sean lo más efectivas posibles.En caso de que estés interesado, aquí te damos la lista de; toma nota y aprovéchalo al máximo.Su esencia aromática es ideal para ahuyentar a este tipo de roedores de tu hogar ya que no es agradable a su olfato; lo mejor de todo es que tú no detectarás la esencia.Lo más importante es que la coloques cerca de las puertas o ventanas. Su aroma también mantendrá alejadas a las ratas y ratones de tu hogar. Otro tip que puedes utilizar es que dejes pequeñas bolsas con hojas secas de hierbabuena en los armarios o closets.Su alto nivel de atropina es ideal para los roedores ya que éstos no lo soportan y, por lo general, no suelen aparecerse en lugares con este aroma.https://youtu.be/f359PQapKxgAhora que ya conoces las plantas, no dudes en aprovecharlas al máximo para deshacerte de estos animales.