“Hay Suficientes Vacunas”: Sheinbaum Adelanta que se Reforzará Vacunación contra Sarampión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que hay suficientes vacunas contra el sarampión y adelantó que mañana se anunciará el reforzamiento de la vacunación en nuestro país.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 10 de febrero de 2026, la mandataria nacional también refirió que hay coordinación con los distintos estados de la República Mexicana, particularmente con las entidades con mayor presencia del brote, como Jalisco, Estado de México y Ciudad de México (CDMX).

Entérate

En lo que va del 2026, en nuestro país se han registrado 2 mil 143 casos de sarampión.

En su reporte diario, la Secretaría de Salud informó que van 2 defunciones.

Jalisco es el estado con más contagios, con mil 245.

Le sigue Chiapas con 238 y la Ciudad de México con 120.

Noticia relacionada: Módulos de Vacunación Sarampión CDMX: ¿Puedo Volver a Vacunarme si no Sé si Ya Estoy Inmunizado?

Video: Chihuahua, a un Año del Primer Caso de Sarampión: Así Van los Casos y la Vacunación

Próximo reforzamiento de la vacunación

Al ser cuestionada sobre el aumento de casos de sarampión, Sheinbaum Pardo indicó que mañana se informará sobre la enfermedad, la situación en los estados y la jornada de vacunación.

A diferencia del COVID, hay vacuna y hay suficientes vacunas (…) Mañana vamos a presentar este reforzamiento de la vacunación y dar toda la información a la población, para que sepan dónde vacunarse, cómo vacunarse, qué edades son las que debemos vacunar.

Expuso que, de acuerdo con un estudio, hay un sector de la población, entre 18 años de edad y más, que tiene menor vacunación, por lo cual ésta se reforzará en algunas entidades.

Agregó que este martes tendrá una nueva reunión con las autoridades de salud para conocer el número de vacunas que hay y las que van a llegar, para saber cómo se procederá a un reforzamiento en la vacunación.

Noticia relacionada: ¿Cuántas Vacunas de Sarampión Hay en México para Frenar el Brote del Virus? Salud Responde.

Video: Sarampión en México: ¿Es Obligatorio el Cubrebocas en Escuelas de Edomex?

Sobre el sarampión

Los síntomas más comunes del sarampión son:

Fiebre

Congestión nasal

Ojos rojos o irritados

Manchas pequeñas dentro de la boca

Erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo.

La vacunación es la principal herramienta de prevención; también ayuda a que los brotes puedan controlarse rápidamente. Existen dos tipos:

La vacuna triple viral: Se aplica en la infancia como parte del esquema básico y protege contra sarampión, rubéola y paperas. La vacuna doble viral: Dirigida a adolescentes y adultos; es recomendada para quienes no han recibido la vacuna.

¿Quiénes deben vacunarse? Los niños de 6 meses a 9 años; adolescentes y adultos de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb