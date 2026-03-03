México Acumula 1,000 Casos de Sarampión en una Semana: Brote se Concentra en 11 Estados

En la última semana se confirmaron cerca de mil casos de sarampión en México, informaron hoy, 3 de marzo de 2026, autoridades del sector salud, quienes reiteraron que la única manera de contener el brote es la vacunación.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García, señaló que en un año se han aplicado 21.6 millones de vacunas.

Y aunque dijo que la cifra de casos confirmados ha disminuido ligeramente, insistió en el llamado a la población a vacunarse.

Mil casos en una semana

Clark García dio a conocer que se confirmaron cerca de mil casos esta última semana, número menor a los registrados en semanas previas.

Hasta ahora, si bien todavía tenemos casos que se confirman cada semana —se confirmaron cerca de mil casos en esta última semana— eso ya es ligeramente menos a los mil 200 que se estaban reportando cada semana, las semanas previas.

Por ello, reiteró que hay que seguir vacunando a la población para ver las mejorías en la transmisión del sarampión. “Continuaremos aplicando la estrategia, con el objetivo de que cada persona tenga acceso. Es la única manera de contener un brote de sarampión, vacunar”.

Mayoría de casos se concentran en 11 estados

El subsecretario agregó que el personal de salud está trabajando en los estados de mayor incidencia de sarampión, pues dijo que la gran mayoría de casos están concentrados en un número limitado de estados.

“Tenemos 11 de las 32 entidades federativas donde estamos llamando a esta vacunación de 13 a 49 años de edad”, indicó. Dichos estados son:

Jalisco Sinaloa Ciudad de México Puebla Colima Nayarit Tlaxcala Durango Chiapas Tabasco Sonora

El funcionario recordó que la vacunación universal es para niños de entre 6 meses de edad y 12 años.

Los niños y niñas menores de 12 años son el grupo más vulnerable y representan la prioridad de vacunación.

Mientras que el otro grupo es para personas de 13 a 49 años no vacunadas. “En las entidades federativas de altas tasas de incidencia de vacunará a personas de 13 a 49 años con el objetivo de recuperar coberturas de vacunación”.

